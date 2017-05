Policía antidisturbios venezolano: “A los encapuchados les pagan y les dan drogas”

Un agente de seguridad relata lo que las cámaras de los medios internacionales han preferido no reflejar sobre los ataques que reciben de pequeños grupos violentos cuyo objetivo es manchar la imagen de los cuerpos de seguridad venezolanos.

“Cruel represión policial” es la frase más repetida por los medios de comunicación al calificar la acción de las fuerzas de seguridad venezolanas cuando dispersan a los grupos violentos en las manifestaciones de la oposición.

RT entrevistó a un policía venezolano que prefirió guardar su identidad por razones de seguridad para preguntarle sobre lo que ocurre más allá del cordón policial.

Su testimonio devela las prácticas de grupos pagados destinados a atacarlos y desmiente las informaciones sobre supuesta violación de derechos humanos por parte del Estado en contra de los manifestantes. En Venezuela existe una universidad para la formación policial desde 2009.

¿Cómo es el entrenamiento para enfrentar ese tipo de situaciones?

Estamos capacitados para soportar cualquier insulto, cualquier cosa que se atrevan a decirnos. Debemos siempre estar ahí y garantizar la seguridad ciudadana, el bienestar de las personas y el libre tránsito.

¿Cuántas horas pasa de pie?

Unas seis horas o más hasta que los violentos se dispersen.

¿Qué te dicen?

Cuando se acercan a los policías pacíficamente dicen que nos cambiemos de bando, que dejemos de estar en su contra, que ellos se están manifestando por nuestros derechos, que el Gobierno tiene que caer, que lo está haciendo mal.

¿Y los reprimen por eso?

No, estamos ahí y sabemos nuestra función y el margen que debemos mantener con los manifestantes.

¿Cuál es ese margen?

Mantener la distancia y tratar de no conversar con ellos.

¿Y los insultan?

Sí, nos maldicen, nos dicen que somos los jalabolas (aduladores) del Gobierno. Eso contradice la postura de quienes dicen que ellos están luchando por nosotros.

¿Te han lanzando cosas?

Sí: molotov, fuegos artificiales, pintura, piedras.

¿Y excrementos?

Sí, a algunos compañeros.

¿Y si te lo hicieran a ti?

Estamos preparados para eso. Yo sigo en mi trabajo, porque ellos ven eso como una estrategia para pasar por encima de nosotros, pero no lo van a lograr.

¿Han herido a compañeros tuyos?

Sí, han tenido contusiones causadas por piedras y objetos contundentes.

¿Crees que los encapuchados son estudiantes?

No creo que sean estudiantes. Hoy capturaron a uno dando instrucciones con un parlante. Ellos andan con escudos, cascos, tienen un líder que les dice qué deben hacer.

¿Siempre son los mismos?

Por el ‘modus operandi’ siempre son los mismos. Soportan el gas lacrimógeno más que los policías y sin máscaras.

¿Crees que les pagan?

Sí, por su nivel de capacitación, la forma cómo soportan los gases lacrimógenos, cómo hacen las cosas con planificación. Eso está premeditado. No es espontáneo, todo está preparado.

¿Crees que se drogan?

Por la resistencia que tienen en el combate más de uno está bajo efectos de estupefacientes.

¿Quién los alimenta?

Ellos tienen logística, paramédicos, personas que le llevan la comida y hasta dulces. Hemos atrapado carros llenos de molotov y piedras.

¿Si hay encapuchados es posible que haya violencia?

Claro, los diputados (opositores) llegan primero en grupos de dos o tres y les explican por qué no pueden pasar, el comandante les dice que cómo van a ser pacíficos si vienen con personas encapuchadas dentro de la marcha.

¿Los diputados se quedan hasta el final o se van?

No, ellos son los primeros que huyen.

¿Todos los que marchan se enfrentan con ustedes?

No, es un pequeño grupo que siempre es el mismo. Son entre 50 y 60 personas.

¿Te has sentido en peligro mortal?

El peligro siempre está, siempre estamos pendientes.

¿A ustedes les han hecho emboscadas?

No. En algunos casos ocurren por la imprudencia de los compañeros, lo he visto en videos: se quedan solos, no atienden las instrucciones cuando capturan a los miembros de grupos de choque.

¿Usan el bastón?

No.

¿Qué piensas cuando dicen que ustedes matan a los manifestantes disparándoles bombas lacrimógenas?

Existen videos que demuestran de dónde vienen las agresiones. No se ven ni guardias, ni policías ni el gas en esos momentos. Hasta dijeron que los guardias tenían lanzallamas cuando todos vimos el video de un grupo que está golpeando una moto de un funcionario que estalla y uno de ellos se quema.

¿Es posible que una bomba lacrimógena mate a alguien?

Si es disparada a menos de tres metros o de frente, podría herir a un manifestante. De hecho, en la vanguardia están los escuderos y por detrás están quienes tienen las carabinas y las escopetas de gases lacrimógenos.

¿Usan balines o metras (canicas) para dispersar a los grupos violentos?

Esas acusaciones de que usamos metras o balines son falsas. Antes de salir nos dan las instrucciones. Siempre el comandante nos orienta. Revisan las armas largas antes y después de las manifestaciones. Es imposible que una metra sea disparada por una carabina. El diámetro del cañón no admite una metra, lo dañaría.

¿Sabes que hay personas que alientan a otras para que maten a funcionarios policiales y militares que cubren las manifestaciones?

Son personas que están en su locura por tomar el poder.

¿Qué pasaría si ustedes no estuvieran en las manifestaciones?

Somos los contenedores para que los grupos violentos no lleguen al oeste de la ciudad, somos los garantes de la paz. Nosotros somos servidores públicos, atendemos a toda la población. Cuando ellos están en peligro nos llaman a nosotros.

¿Qué pasaría si no lanzaran gases lacrimógenos?

Si no los usáramos pasarían por encima de nosotros. El gas es una forma de contenerlos. El uso de gases es lo único que está legalmente autorizado para contener las manifestaciones.

¿Es verdad que lanzan bombas lacrimógenas desde los helicópteros?

Es falso, con los helicópteros se hacen avisos de humo para darle una orientación a las unidades aéreas.

¿Qué piensas de quienes dicen que ustedes reprimen a la gente?

Son manifestaciones violentas, cuando la gente está pacífica se mantiene la línea tranquila, no se ejecutan los gases lacrimógenos.

¿Qué sientes cuando sabes que otra vez hay una marcha y que es posible que termine en violencia?

Ya estamos acostumbrados. “Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla”. Uno está atento y activo.

¿Has visto que algún compañero se haya sentido desmoralizado?

No se sienten desmoralizados sino que hay funcionarios que son de otros estados y tenían un horario establecido para visitar a su familia y por estos hechos no han podido.

¿Hay asistencia psicológica para los funcionarios en caso de que lo necesiten?

En caso de ser necesario van al médico, le dan su reposo psicológico.

¿Le prestan ayuda a las personas que protestan?

Hay una unidad de rescate y de emergencias prehospitalarias que le presta servicio a quien lo necesite.

¿incluso a los que protestan contra el Gobierno?

Claro, a todos. Hay gente que no está protestando y que queda en medio y los tenemos que socorrer.

¿Cuáles son las emergencias más frecuentes?

Inhalación de gases lacrimógenos, funcionarios quemados con bombas molotov, manifestantes quemados con juegos pirotécnicos que ellos mismos usan.

¿Usan gas pimienta?

No.

¿Qué piensas de esa gente que dice que lucha por tus propios hijos?

Que están luchando por el poder, no por mi familia.

Nathali Gómez