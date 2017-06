Postulados a la constituyente en Vargas asciende a 321

Prensa.- Gobernación de Vargas.- Marvelys Zerpa.- El gobernador del estado Vargas Jorge Luis García Carneiro, informó este viernes que luego de la prorroga que anunció el Consejo Nacional Electoral, (CNE) para el proceso de postulación de los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente, la cifra ascendió a 321.

El mandatario regional, destacó que hombres y mujeres de la entidad de manera voluntaria han acudido al registro electrónico dispuesto por el portal web del CNE, detalló, que más de 40 grupos de electores aún se siguen inscribiendo “para el día de mañana debemos tener todos los grupos de electores con sus postulados”, dijo.

Asimismo, el máximo líder regional, hizo un llamado a todas las personas a no caer en el mismo error de la derecha venezolana cuando recogieron firmas falsas para activar el referéndum revocatorio, burlándose prácticamente de ley “las firmas que recolectemos deben estar apegadas a la ley, venezolanos mayores de 18 años, tener al menos cinco años residenciado en el municipio a postularse y no tener doble nacionalidad. Seamos honestos y no caigamos en los errores del pasado”.

El gobernador Jorge Luis García Carneiro, señaló que Vargas contará con tres constituyentistas. Indicó que el órgano comicial estará abierto hasta las 12 pm de este viernes para que las personas puedan sumarse al proceso nacional constituyente.