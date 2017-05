Presidente Maduro: Mientras nosotros damos herramientas para la educación, la derecha corrompe con chopos, máscaras y armas para el terrorismo

Caracas, 12 de mayo de 2017.- El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró en acto de investidura de 624 maestros graduandos, que el Gobierno le brinda a la juventud venezolana libros, aulas de clases y herramientas para la educación, mientras que la derecha busca corromper a los más débiles con chopos, máscaras y armas para el terrorismo.

“Nosotros le damos un libro, un título, un aula de clase. No le damos un chopo, no le damos una máscara, no le damos una capucha; le damos educación, trabajo, cultura, le damos futuro a toda la juventud venezolana”, dijo el Jefe de Estado, a la vez que pidió, que cada quien saque sus propias conclusiones.

Durante la graduación de la I Promoción de Profesores y Profesoras de la Educación Media de la Micro-Misión Simón Rodríguez, celebrada en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores en Caracas, el Ejecutivo Nacional acentuó que esta Micro-Misión, fue lanzado en el año 2014 cuando la derecha venezolana mantenía su agenda de Guarimbas, que al igual que en la actualidad, buscaban incendiar al país.

“Con guarimba o sin guarimba la Micro Misión Simón Rodríguez y la educación venezolana lo que va es va para arriba”, reiteró

El Presidente aprovechó el acto para informar que se ha abierto una investigados contra algunos dueños de colegios privados que se han dado la tarea de promover el odio, la violencia, el racismo y los antivalores patrios en una ola de racismo.

“Tenemos que derrotar el fascismo compatriota, con educación, con las razones, con los valores, con la fuerza, con la democracia, con el Poder Popular, con el poder de la verdad”, apuntó.

Culminó informando que en la actualidad existen 36 mil educadores en proceso de especialización que servirán como promotores de la juventud científica en el nuevo ciclo escolar 2017-2018