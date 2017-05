Realizan 1er Torneo Nocturno de Baloncesto 3PAZ3

Se disputaron Copa Seguridad Ciudadana en la cancha de la Oppe27 / Secretaría de Seguridad Ciudadana reacondicionó el espacio deportivo

Prensa Polivargas.-Este sábado se llevó a cabo el 1er Torneo Nocturno de Baloncesto 3PAZ3, donde se disputó la “Copa Seguridad Ciudadana -No a la violencia -No a las drogas”. El encuentro tuvo lugar en la recién remodelada cancha de la Oppe27, en Caribe.

El licenciado Jhohan Blanco, director Técnico del Instituto de Deporte de la Gobernación del Estado Vargas, expresó que gracias a los trabajos realizados por el equipo de Secretaría de Seguridad Ciudadana, se acondicionó la cancha que estaba deteriorada.”El padrino, Andrés Goncalves activa el deporte en la parroquia, brindándoles espacios dignos a los jóvenes que son el futuro del país y eso es admirable”, apuntó.

Para apoyar esta importante iniciativa del padrino e impulsar el deporte, reconocidos jugadores del Baloncesto formaron parte del encuentro deportivo. De Bucaneros de La Guaira, Jordan Hamilton, Sherman Gay y Steven Quiroz. Asimismo, las féminas Waleska Pérez, Sharont Reanult e Igsel Muría de la selección Nacional de Venezuela, dijeron presente.

Encuentros

Celtis vs The Seven

Pariata vs La Saga

Coloso vs Oppe 22

Polivargas vs Corapal

La Guaira vs Emergencias 171

Ibelis vs Los Terribles

Torre 22ª vs Los Teos

Premiaciones

El Primer lugar lo obtuvo The Seven, el segundo lugar lo ocupó Oppe22, mientras que el tercer lugar fue para Coloso. Mejor jugador en cesta de dos y jugador VIP fue Jean Carlos Estaba del equipo The Seven; y mejor anotador Niko Ojeda del equipo Coloso.