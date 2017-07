Roban en tres locales de ropa en el Cacique Maiquetía

Sin violentar candados, abrir boquetes ni llamar la atención amigos de lo ajeno sustrajeron más de 50 piezas de ropa de los locales 35,36 y 91 la madrugada de este lunes. Los afectados y demás comerciantes denuncian que el hecho se hizo con una “llave maestra”.

“Es lo único que explica que no hayan roto nada y que las piezas falten. Yo reconocí el robo porque siempre cuento la mercancía pero el que no lo hace lo pueden robar muchas veces. Quien lo hizo tiene una llave con la que abre los candados sin dejar ninguna huella. Ya lo sospechábamos pero esto lo confirma” dijo Mirla Mosquera, propietaria de los locales.

Los comerciantes preguntaron a el personal de seguridad de guardia que no dio ninguna respuesta más allá de que no se registró nada extraño pese a que “cuando uno levanta una santamaría el estruendo es grande, imposible que no lo notaran”, la policía que hizo el recorrido nocturno tampoco vio ni escuchó nada.

Lamentan que de las perdidas no se encargue nadie y que tanto la junta directiva como Secretaría de Desarrollo Económico se hagan la vista gorda con los hechos de violencia de los cuales ya perdieron la cuenta. Algunas víctimas pasadas como Juana Brito dejaron de pagar la cuota de seguridad.

“No puedo pagar por algo que no me garantizan pero eso me trajo consecuencias porque como debo no me quieren dar una constancia de que trabajo en el mercado, que la necesito para pedir un crédito y poder reponerme finalmente de la quiebra en la que me dejó el robo”.

Oscar Tovar hizo extensivo en nombre de sus compañeros un llamado a las autoridades a que acudan al mercado y junto a ellos puedan finalmente buscar solución al tema de la inseguridad que se intentó calmar con la construcción de una pared perimetral que quedó a medio construir.

“Queremos que nos den el cuaderno electoral”

Por otro lado Danilo Vieira aprovechó de pedirles que les entreguen el cuaderno electoral que solicitaron hace aproximadamente tres meses para poder celebrar las elecciones ya que la junta directiva actual, que casi está desintegrada, se venció hace más de dos años.

“Yo encabezo una de las planchas y lo que queremos es poder votar para que los nuevos elegidos puedan aportar soluciones a éste y otros temas. No es posible que sea evidente la complicidad interna que hay y que solo nos digan que nos hacemos auto robos. Eso no tiene ninguna lógica porque ni siquiera es que nos dan el dinero que perdemos. Aquí es difícil reponer mercancía como para que se la estén robando”. /MEM

