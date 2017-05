Roberto Hernández Montoya /// Tuits

Lanzarle un #Puputov a un GNB, PNB, o a los Colectivos “No tiene precio para todo lo demás Master Master” • Toda Venezuela vamos a hacerle la guerra del #PUPUTOV a darles de su propia medicina a los PNB/GNB

• SI A LAS #PUPUTOV LE AGREGARAN VIDRIO MOLIDO SERIAN MUCHO MAS EFECTIVAS • Jamas pensé que en mi edad iba a añorar todo el excremento perdido dejado ir por la poceta y que ahora mi país necesita #Puputov #Mierdazo • Muerte a estos policías. No podemos seguir pasivos. Hay que eliminarlos. Muerte a los tiranos. vas arder pronto junto a tus líderes • Así piensan los esbirros mediáticos chavistas Desalmados!!! también pagaran de alguna manera sus ofensas al país… • VIDEO | Liborio Guarulla lanza maldición chamánica contra Gobierno de Maduro: “Les aseguro que no morirán sin tormento. Comenzarán a sufrir” • Ni eso le va servir. ESTOS SON MÁS ARRECHOS QUE LOS SANTEROS QUE TIENEN. DEBEN ESTAR EMBARRADOS EN MIERDA LÍQUIDA LOS NARCOMALANDROS • SOS VZLA BRAVO LIBORIO GUARULLA X LA MALDICIÓN CHAMANICA. VIVA VZLA LIBRE CARAJO • ¡¡Amen, Amen, Amen!! Que Dios no les de descanso a sus almas y que sientan su poder de la manera más inesperada y tormentosa. • Guarulla que coman mierda eso es lo que queremos, chavista comerás mierda por la eternidad najada mother Fucker….. • Es oficial: MADURO ES UN MALDITO • quien a hierro mata, a hierro muere..muy sencillo. Yerba mala será cortada y echada al fuego • Ay papá … Chávez se metió con el Estado de Israel y le cayó tremenda maldición … agárrense criminales del régimen … candanga ! • muy bien. jejejejejeje. Que les de una diarrea indetenibleeeee. • La maldición del vomito negro ya se ha llevado a más de uno • Asi debe de ser si no es hoy será mañana y eternamente cuando van a pagar todo lo que han hecho • Y yo le envió la maldición del monje rasputin al maldecio de Maduro todos los días. • Todo es válido… • Maduro y a las sabandijas que lo acompañan, les llegó la hora • Que no tengan descanso ni vivos ni muertos. Que así sea ¡ • «su alma va a vagar por los sitios más oscuros y pestilentes…» PESTILENCIA= #PUPUTOV mañana • Van a tener que cambiar de rostro y de sexo todos y todas • Y de que vienes a hablar tu??? Malparido si ha sido cómplice de nuestra masacre. Vete a Venezuela si eres tan bolivariano arrecho PAJUO

