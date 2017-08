Rosiris Toro: Con carnet o sin carnet el gobierno no tiene la capacidad de acabar con el hambre

Prensa Un Nuevo Tiempo Fracción Parlamentaria .- Caracas, 3/08/2017.- La Secretaria General de Un Nuevo Tiempo en el estado Miranda y Concejal del Municipio Sucre, Rosiris Toro, manifestó su preocupación por la grave crisis que enfrenta Venezuela respecto a la alimentación, ya que no se trata sólo del desabastecimiento que se instaló en el país, sino que ahora se le suma el alto costo de la vida.

La también presidenta de la Comisión de Abastecimiento, Mercadeo, Integración Comunal y Emprendimiento, aseguró que “las políticas públicas implementadas desde el Ejecutivo, no han solucionado la problemática, por el contrario ha acarreado nuevas dificultades. Planes como el CLAP son excluyentes e insuficientes, demoran en aparecer, en el mejor de los casos y al hambre no se le puede decir que espere, pero como si ya eso no hubiese sido un fracaso lanzaron el famoso carnet de la Patria, con el que supuestamente se garantizaría a los portadores, formar parte de las innumerables misiones de la revolución, incluyendo el ‘privilegio’ de adquirir la bolsa o caja de alimentos, evidentemente pagando, pero resulta que lo que contiene no cumple con una alimentación balanceada ni tampoco es suficiente para cubrir la exigencia de una familia de cuatro personas, que es lo más frecuente”.

Toro indicó que lo delicado del asunto es que el gobierno se ha afincado y hasta aprovechado de la gente “los utilizan para politiquería y de no asistir a actividades, marchas y hasta en la reciente fraudulenta votación, no recibirán comida, comida por la que han pagado, pero que el consejo comunal, netamente oficialistas supervisa su aporte a la revolución”.

La abanderada por la tolda azul recordó que la vida de los venezolanos está en juego “se trata que nuestros niños que están creciendo sin ingerir los nutrientes requeridos, pero es que nuestros abuelos tampoco se están alimentando adecuadamente lo que les acelera el desgaste que les ha dejado los años, y las personas de edad media ya no rinden en su día a día por la falta de comida, empiezan a padecer de enfermedades temprano. Señores, esto no se trata de guerra económica, tampoco de confrontación de ricos contra pobres, se trata de la irresponsabilidad y hasta corrupción cometidas por unos que han sido protegidos por los que se creen poderosos, se trata del hambre, la que no conoce de colores”.

Agregó que es 18 años los que han dirigido Venezuela expropiaron miles de hectáreas productivas, tomaron por asalto empresas privadas capaces de abastecer el país y hoy no funcionan “¿Cuál es la razón? ¿Cómo creer con los antecedentes que tenemos del gobierno, que la Constituyente no buscará aniquilar al pueblo? ¿Dónde están los responsables de la escasez? ¿Dónde están los reales de las inversiones que se han hecho para alimentación?”.

La edil Rosiris Toro, exigió a Nicolás Maduro, dejar por un momento la confrontación y la persecución contra la disidencia “tiene a su mando las instituciones, proceda, cese la hambruna que hay, usted sabe mejor que nadie quienes son los especuladores, quienes bachaquean los pocos productos que se consiguen, quienes son los que manejan redes que hacen inalcanzable la adquisición de alimentos, no se quede en pura habladera, ejecute acciones y deje de promover etiquetas políticas que no conoce el hambre”