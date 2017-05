Santos García Zapata: “No defiendo a Johnny Vásquez”

Notivargas.- Solo me he pronunciado sobre una polémica que no tiene razón de ser. Tengo 41 años con programas de radio y 57 años escribiendo en los medios de comunicación. Pluralista, irreverente, ecléctico y enemigo de los imperialismos. He sido perseguido en la IV República y censurado la V República.

Cuando dije que no defendí a Johnny Vásquez se debe a que considero que aún en las condiciones en que estamos las ordenanzas y las leyes deben cumplirse. Nunca lo he defendido a Ud. General García Carneiro ya que reconocer sus méritos no es defenderlo. Tampoco nunca lo he agredido ya que señalarle sus defectos tampoco es agredirlo. Esto no es solo una disquisición semántica General es algo de fondo.

He dicho muchísimas veces en mi programa de radio que escuchan miles de guaireños que según parámetros objetivos, el mejor gobernador de Venezuela es el General García Carneiro, esto sin esconder sus omisiones y fallas.

Cuando por primera vez fui malentendido por el Gobernador y el dueño de la emisora a consecuencia de eso quito mi programa del aire fue debido que denuncie las deplorables condiciones en que se encontraban los enfermos de pie diabético; hasta ese momento las relaciones con el Ciudadano Gobernador eran cordiales. También dije en reiteradas ocasiones que el anterior Secretario de Salud Coronel Carrasco era mejor que la inepta que tenía de Secretaria de Salud.

Esas fueron las ÚNICAS razones del alejamiento que padecí por el Gobernador.

En ningún momento me he considerado su enemigo ni he realizado una campaña en contra de su gestión ni de su persona.

Entiendo que el Gobernador como militar se moleste, obviamente en manera exagerada, airada, por alguna crítica que se le haga.

¡ Lo más difícil es rechazar el maniqueísmo. !