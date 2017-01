SEBIN investiga extraño colapso de puente Guanape con una primera hipótesis de sabotaje

La Guaira, 24 de enero de 2017.- El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) iniciar una investigación exhaustiva sobre las causas que motivaron el colapso del Puente Guanape, ocurrido en la tarde de este martes en la parroquia La Guaira, y cuya estructura vial conecta el Este con el Oeste de la entidad.

“Ordenó una investigación porque -también es un poquito sospechosa la cosa- no se cayó por una carga pesada, no hubo movimiento sísmico. Se cayó solo. Un puente de esa magnitud que se caiga solo merece una investigación”; expresó el Gobernador del estado Vargas, G/J Jorge Luis García Carneiro, en contacto telefónico con Mario Silva, conductor de La Hojilla que transmite VTV.

“Y vamos a la posibilidad de un sabotaje. Es la primera hipótesis, tomando en cuenta lo que pasó en la mañana en un programa de radio”, explicó el mandatario regional sobre los comentarios de un locutor radial de una emisora de Vargas, quien en horas de la mañana hablaba de falta de mantenimiento para luego manifestar: “¡lo que falta ahora es que se caiga el Puente Guanape!”.





“Y casualidad que a las 4:00 de la tarde, cuando se cae el puente, cinco minutos después estaban cuatro diputados de la oposición en el área, tratando de soliviantar los ánimos”.

La máxima autoridad de Vargas aseguró que por órdenes presidenciales están desplegadas grúas, maquinarias pesadas, camiones y cuadrillas de trabajadores tanto de la Gobernación como del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tratando de restablecer el paso lo más pronto posible. Entre tanto, ya hay un paso peatonal, de motorizados y rústicos. Durante la noche esperan recuperar una de las dos vías para el paso provisional vehicular.

García Carneiro agradeció el civismo de la comunidad que ha colaborado con las autoridades en esta sorpresiva situación y mantienen total tranquilidad. “Gracias a que el pueblo sabe que tiene un equipo de gobierno trabajando, cumpliendo la instrucción del Presidente, quien dio órdenes estrictas para restablecer lo más pronto posible la situación”.

“¿Es pitoniso ese locutor?”, se preguntó sarcástico Silva, quien pidió al mandatario regional hacerle llegar una copia de ese programa radial para analizarlo posteriormente en La Hojilla.

Ricardo Molina: No hay ninguna razón objetiva para el colapso

Por su parte el Ministro Ricardo Molina, también en contacto telefónico, explicó que el colapso de este puente no generó víctimas fatales, afortunadamente, pero sí un susto mayúsculo a los pasajeros de transporte público que pasaba por el lugar, y la angustia de los residentes de la zona. Los servicios públicos tampoco se afectaron por la caída de la estructura vial.

“No hay ninguna razón objetiva que pudiéramos decir que fue la causa del colapso del puente. Estamos orientando a una exhaustiva investigación para buscar la razón verdadera del colapso”, informó el ministro.

Los estribos del puente, las vigas postensadas y la estructura en general no presentaba ningún problema. Confirmó que en el momento de la caída no circulaba ninguna gandola de gran peso, ni existían reportes previos de alguna deformidad y se encontraba en normal funcionamiento estructural. Además, Funvisis confirmó que no hubo movimientos tectónicos en el área.

Molina señaló que habitantes del sector denunciaron en forma preocupada que en horas de la mañana (10:30 aproximadamente) el locutor de una radioemisora hacía referencia a la futura falla del Puente Guanape, y que inmediatamente después de su caída, se presentaron voceros de la oposición de derecha a reclamar el hecho, responsabilizando al Gobierno Nacional por supuesta “falta de mantenimiento”. /EM