Por: Jhonar Corro/ Periodista y Profesor Universitario.

El diccionario define el término periodista como a la persona que realiza investigaciones sobre temas los cuales son de interés social. Estos temas suelen ser publicados a través de diferentes medios de comunicación impresos o audiovisuales en diversos formatos para que sea noticia.

En nuestro país todos los 27 de junio celebramos el día del periodista, una profesión el cual es digna de admiración siempre y cuando se ejerza con pasión, ética y compromiso, no dejando por fuera la imparcialidad, donde debemos tener en cuenta que informamos para y por el pueblo.

Ser periodista es escribir o narrar la historia de una región o de un país, teniendo en cuenta que al pasar los años seremos consultados como fuente en las hemerotecas o internet, a la hora de que cualquier lector busque información sobre un tema determinado histórico contemporáneo en el momento de realizar una investigación.

Ser periodista es aguantar plantones, bajo agua, sol, frio o calor, a la hora de salir en la búsqueda de la información, donde los declarantes en ciertos momentos suelen estar de mal humor, cansados o con hambre, siendo nosotros los que pagamos los platos rotos de otros. Es vivir los sucesos como accidentes, explosiones o ver a los familiares llorando, de un asesinado a manos del hampa en la puerta de la morgue.

Ser periodista en los últimos tiempos es salir a cubrir marchas con tendencias políticas, donde en un momento determinado debes aguantar insultos o improperios de la gente, o en el peor de los casos salir herido motivado a una confrontación entre manifestantes donde nuestra arma es el micrófono, cámaras y grabadores.

Ser periodista es conocer gente de poder o con influencia de turno, en diversos sectores sociales, donde desayunamos con el Gobernador, almorzamos con el Ministro, cenamos con el Diputado y nos vamos a casa en un autobús, pues no hay para el taxi en horas de la noche, con los zapatos llenos de polvo o barro por el caminar del día.

Ser periodista es levantarse temprano, recibir llamadas de extraños los cuales te tratan como si te conocen durante toda la vida. Te conocen y tú como periodista no los conoces, resaltando que ven en ti una salvación a la hora de atenderlos por un problema cuando son afectados.

Ser periodista es leer a diario, estando al día con el panorama informativo, donde debemos ir de la mano con los avances de la tecnología en los diferentes temas, o convirtiéndote en un especialista sobre uno determinado el cual pertenece a la fuente que cubres.

Ser periodista en algunos roles es ser docente universitario, enseñar lo aprendido para las generaciones que vienen detrás de ti, pero también aprender de ellos pues todos los días se aprende algo nuevo. Aquí muchas veces te salen hijo de la vida como es mi caso.

Ser periodista es involucrarte con gremios como el de transporte, donde adquieres de gratis alumnos los cuales no debes evaluarlos, al contrario, es un proceso de formación en todo momento, sobre todo en las ruedas de prensa. Cuando eres Jefe de Prensa, debes ayudarlos hasta con los nervios, pues los expresan con miradas directas a los ojos, resaltando que debes de mantenerlos informado de todo al momento, por el grupo de What Sap.

Ser periodista es agarrar las quejas del pueblo, cuando caminas directo a la cabina de radio en horas de la mañana para dar las noticias. Es asumir problemas de la comunidad como la basura o el gas, para denunciarlos por la falta de servicio.

Felicitaciones y un gran abrazo de corazón a todos mis colegas periodistas en general, no quiero hacerlo personalizado pues hoy no terminaría la lista. Creo que conozco a muchos pero no a todos.