Tiburones se metió en semifinales

Andriw Sánchez Ruiz | Prensa LVBP

Caracas.- Con un sencillo en el noveno inning, frente a los envíos de Ronald Belisario, José Castillo rompió la igualdad a dos carreras para encaminar a los Tiburones de La Guaira a la victoria 4 por 2 sobre los Tigres de Aragua, en el juego por el comodín a las semifinales que se desarrolló en el José Pérez Colmenares de Maracay.

Ahora, los escualos están entre los cuatro mejores equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y se enfrentarán en una serie contra Cardenales de Lara, a partir de este jueves. La otra llave de las semifinales será disputada entre Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia.

Luego del hit de Castillo, Belisario tuvo problemas con su control y con dos wild pitch consecutivos permitió que Danry Vásquez, que había entrado como corredor emergente, anotara la cuarta para los salados.

“Llegamos aquí a pesar que algunos no confiaban en nosotros, después de las palizas (que les dio Caribes)”, le dijo “El Hacha” a la televisora IVC. “Dios nos dio otra oportunidad y hay que aprovecharla”.

Los litoralenses ganaron sus dos primeros juegos de la primera fase de los playoffs contra la Tribu, pero después perdieron cuatro careos consecutivos, tres de forma contundente.

“Este equipo se transformó”, continuó Castillo. “A pesar de las derrotas ante Caribes supimos hacer las cosas”.

Heiker Meneses se embasó por error del novato Carlos Peñalver, que cubría la ausencia del grandeliga Eduardo Escobar. Meneses se robó la intermedia, después del segundo out y se metió hasta la goma con el imparable de Castillo.

Como ha sido una costumbre en toda la campaña 2016-2017, el cerrador Gregory Infante estuvo implacable para asegurar el triunfo de La Guaira. Permitió dos hits, pero supo bajarle la Santamaría al juego al forzar a Alex Cabrera a dar un largo elevado al jardín central.

“Me mentalicé en sacarlo out, en tirar mi recta y trabajarlo afuera”, detalló el taponero sobre el último turno del compromiso. “Logramos obtener la victoria. Los muchachos hicieron un gran trabajo tanto a la ofensiva como en el bullpen y ahora nos queda ganarle a Cardenales”.

Tiburones comenzó arriba en la pizarra al anotar una carrera en el tercer episodio, gracias a un doble de Henry “Pollito” Rodríguez.

Con un sencillo de Alberto González amplió la ventaja a dos, en el cuarto tramo. Sin embargo, Tigres puso el choque dramático al igualar en el séptimo con indiscutible de Hernán Pérez y un rolling de Endy Chávez.

“El equipo que no lanza no tiene derecho a ganar. No lanzamos bien en la serie contra Caribes y perdimos, pero ahora sí funcionó”, expresó el manager Oswaldo Guillén. “Dios nos dio la oportunidad de volver y estar aquí. Las cosas pasan por algo”.

El duelo lo ganó el boricua Jonathan Albaladejo, tras lanzar de manera perfecta el octavo inning. La derrota cayó en el historial de Belisario.