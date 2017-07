Unidad de Protección Integral Hijos de la Patria un espacio para comenzar de nuevo

(Prensa Alcaldía de Vargas 03-07-2017).- En la parroquia Carayaca, en el sector La Cima del Cielo, se encuentra la Unidad de Protección Integral (UPI) Hijos de la Patria, perteneciente a la Alcaldía del Municipio Vargas, concebida como una política del estado venezolano, destinada a garantizar y proteger el ejercicio pleno de los derechos de la población infantil – juvenil en situación de vulnerabilidad.

Desde el año 2011 atiende a un promedio de diez adolescentes vulnerados, que se encuentran en situación o permanencia de calle. Los adolescentes, cuyas edades oscilan entre 12 y 18 años de edad y que en su mayoría tienen un alto riesgo social, reciben rehabilitación, adiestramiento y capacitación mediante programas socio-educativos.

Esto como parte de las medidas de protección dictadas por el Consejo Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CMPNNA) y el Tribunal de Protección de NNA del Municipio Vargas.

A estos jóvenes en la UPI se les preservan sus vínculos familiares y su identidad, se les garantiza estudios de personalidad y socioeconómico, atención individualizada y en pequeños grupos; el derecho a la alimentación, vestido y objetos necesarios para su higiene y aseo personal; el derecho a la atención médica, psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacéutica.

También el derecho a la recreación y el sano esparcimiento, acceso a las actividades educativas en el marco de un proceso efectivo de escolarización y profesionalización, a la información veraz y oportuna y posteriormente el seguimiento una vez aprobada su salida del centro.

Es importante destacar que estas medidas de abrigo son de carácter provisional y excepcional que además de ejecutarse en Unidades de Protección Integral (UPI), son consideradas las familias sustitutas o la adopción que también pueden funcionar como forma definitiva de vida.

Testimonio

“Me gusta leer la biblia, creo en Dios y le pido todos los días la oportunidad de ver nuevamente a mi mamá, abrazarla, abrazar a mis hermanitos, contarles lo lindo que es aquí, a pesar de lo que he vivido en la calle agradezco esta oportunidad que me dio el creador para comenzar de nuevo”, nos relata Joider Díaz, un adolescentes de 16 años de edad con medida de colocación desde hace 3 años, abandonado por su padre.

Luego del fallecimiento de su madre, decide salir a la calle en busca de una familia para llenar el vacío, sin embargo no lo logra. En su lugar consiguió desidia, incertidumbre, enfermedades y cosas malas. Llega en 2014 a la UPI Hijos de la Patria.

“Al principio tenía miedo, no sabía con quién hablar luego de un tiempo conocí a otros adolescentes y entendí que no era el único que atravesaba una situación difícil, no sé por qué me llegaron estás palabras a mi mente, Dios nunca te dejará y así ha sido hasta este momento”, expresó el joven.

Sueña con ser un gran militar, le gusta el baloncesto la música y espera tener una familia, hijos y hasta nietos. Así como Joider, muchos adolescentes con esta condición son atendidos por el gobierno municipal a través de las Unidades de Protección dónde se forjan hombres nuevos.

“Ser madre sustituta, la mejor experiencia de mi vida”

Por su parte, Lady Pérez, quien vive en el sector el Cohete Vía Tarma, parroquia Carayaca, madre de un bebe, casada, de profesión Licenciada en Enfermería, desde hace 6 años forma parte del equipo multidisciplinario del SAPNNA que dirige la UPI Hijos de la Patria.

Para ella, trabajar en esta unidad de atención es gratificante, en su opinión “hacer el papel de madre, escucharlos, brindarle el apoyo en lo que necesiten es básicamente nuestro trabajo, aparte de garantizarle los derechos que por Ley le corresponden disfrutar”.

Destaca que hacen de esos espacios un hogar, el hogar que ellos nunca pudieron disfrutar, nos cuenta Lady que “cada día es un aprendizaje, una vivencia para ellos y para nosotros”.

Centro de atención

En el centro de atención se trabaja por guardias, el personal está integrado por hombres y mujeres llamados “cuidadores” que se encargan de atender integralmente a estos chamos. “Ellos te adoptan como mamá, nosotros somos los padres que nunca tuvieron, de hecho al llegar fechas como el Día de la Madre o del Padre tienen presente una tarjeta, te piden la bendición, un beso y un abrazo. Es muy lindo”. Enfatiza Pérez.

El trabajo directo con estos jóvenes es a largo plazo, la meta es construir junto a ellos y la comunidad su proyecto de vida. “Tratamos de inculcarles valores, que entiendan que tener un proyecto de vida no solamente es tener un trabajo y ganar dinero, es vivir y saber vivir”, nos explica.

También les enseñan que es importante relacionarse con los demás, “ganarte el amor y el cariño de las personas que te rodean”. La esperanza de este equipo y del gobierno municipal es que estos jóvenes puedan tener una vida llena de felicidad en pleno disfrute de sus derechos sin discriminación.

Las Misiones Sociales y el Poder Popular

“La articulación con el poder popular es permanente y necesaria ” comenta Lady Pérez, es por ello que la Alcaldía del Municipio Vargas suma esfuerzos para brindar atención integral, articulando con la misión Robinson I y II, Misión Ribas, Sucre, Misión Identidad y más recientemente Misión Chamba Juvenil, con el objetivo de brindar “la mayor suma de felicidad a estos adolescente que tanto lo necesitan a través del trabajo productivo y la asistencia social”.

Manos a la siembra

Esta institución de Atención Integral, aprovecha los recursos naturales de la región (Carayaca) para capacitar a estos jóvenes en el área de la siembra y recolección de rubros como yuca, caraotas y maíz y así cumplir con su desarrollo personal.

El proyecto denominado Manos a la Siembra lleva 1 año ejecutándose, hasta ahora representa el pilar fundamental de su proyecto de vida el cual le permitirá acceder al trabajo productivo ayudándoles a fortalecer los lazos familiares y con la sociedad.

A través del Plan Vargas Comunal – Vargas Adentro el gobierno municipal ratifica su compromiso con los NNA vulnerados estableciendo espacios de atención como la UPI Hijos de la Patria que aparte de garantizarles sus derechos fundamentales consagrados en la Lopnna, construye junto a ellos lo que va hacer su vida en los años por venir, rescatando su sueños y metas que por circunstancias de la vida fueron postergadas, brindándole así una razón para vivir, forjar una familia y construir una sociedad de iguales.