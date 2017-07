Universidad Simón Bolívar desconoce nombramiento de vicerrector por parte del CNU

La Universidad Simón Bolívar (USB) expresó su rechazo a la imposición del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de otorgar el cargo de vicerrector académico al profesor y militar Luis Holder Pérez, hecho ocurrido este martes en horas de la mañana.

LaPatilla.com

Por ello, la comunidad universitaria en pleno -profesores, estudiantes y egresados- emitieron un documento denominado Acuerdo de Sartenejas, en el que expresan los motivos por los que consideran que el anuncio es una imposición que violenta la autonomía universitaria.

Al respecto, el presidente adjunto a la Federación de estudiantes de la USB, Gabriel Valdez, indicó que “Holder fue impuesto en el cargo por unanimidad, pero sin ser aprobado por los estudiantes, profesores y directivos de dicha casa de estudios, al tiempo que señaló que esta decisión arbitraria no está aún en gaceta oficial por lo que no es legal”.

El rector Enrique Planchart asegura que la designación de Holder “no es conveniente para la USB, porque no tiene las credenciales académicas para ocupar el cargo”.

“Explicamos al al CNU las razones académicas, no políticas, por las cuales no debía designarse a Holder, así como también cómo fue el proceso de consulta a la comunidad que produjo las candidaturas de Óscar González y Solange Issa. Son profesores reconocidos que cuentan con el apoyo de toda la Universidad, profesores, estudiantes, empleados y obreros. En cambio Holder, no. Él tiene una historia lamentable en la USB (fue profesor por un trimestre en los años noventa), su currículo muestra que solo ha tenido cargos gerenciales, no académicos, no tiene tesistas, estudiantes ni pasantes, no tiene actividades de investigación, excepto tres artículos de 1994 que publicó cuando terminó su tesis doctoral. No tiene publicaciones científicas, no es un académico”, refirió Planchart.

Luis Holder es doctor en Ciencia y Artes Militares, en el área de Seguridad de la Nación, por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (Umbv), entre otros títulos.