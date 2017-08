Venezuela destacó en Mundial de Parapente

Los criollos surcaron los cielos italianos

Caracas, Agosto 2017 -. El equipo venezolano de Parapente conformado por Joanna Di Grigoli, Kliber Pereira y Frank Tovar culminó recientemente su participación en el 15to Campeonato Mundial de la especialidad que se desarrolló en Feltre, Italia.

Al evento asistieron 150 pilotos de 47 países, y los criollos quedaron en la posición 22 por equipos. Frank Tovar fue el mejor ubicado en el puesto 35, Kliber Pereira de 92 y Joanna Di Grigoli de 102 (9na en la categoría femenino), luego que se volaran 10 mangas válidas en dos zonas de vuelo diferentes, la zona principal de Monteavena en Feltre y la zona de Bassano del Grappa que se usó cuando el clima no permitía volar en Feltre. Los recorridos variaron entre 45 y 117km.

“Fue un gran evento, empecé de sexta y un error en la cuarta y quinta manga me hizo perder muchas posiciones y no logré recuperarme. Para este mundial estuve contenta con mi rendimiento, pero todavía me queda muchísimo que aprender. Aún si tenía una buena ala, el nivel era muy alto y los errores costaban caro”, enfatiza Di Grigoli.

Cabe destacar que desde ya empieza la carrera para el Panamericano en Brasil en 2018, donde se espera que participe un equipo venezolano. También, los pilotos de toda Venezuela empiezan su lucha en el aire para subir en el ranking nacional y clasificarse al mundial de Krushevo, Macedonia, previsto para el 2019.

Por su parte, Joanna Di Grigoli, quien está radicada en Francia, tiene planificado participar en la Copa del Mundo en Guayaquil, Ecuador, en octubre de este año, así como viajar a Quixadá, Brasil, a intentar romper el récord mundial de distancia abierta.

Di Grigoli estuvo en Italia gracias a sus patrocinantes: QDesk, Gin Gliders y Paraclinic.

Para hacer seguimiento de la participación de Joanna Di Grigoli: www.joannaenvuelo.com Twitter, Facebook e Instagram: @joannadigrigoli