Vuelo de drones: “Tus ojos más allá de la tierra”

El venezolano Edwin Rodríguez, caraqueño y amante del mundo audiovisual, descubrió el mundo de los drones gracias a su inquietud y curiosidad de estar a la vanguardia de la tecnología, y a través de esta actividad que puede pasar de un hobbie a una profesión, constató que hay un mundo más allá de los que nuestros ojos pueden ver en la tierra.

En busca de su licencia y certificación para pilotaje internacional de drones en la Flying Academy International Flight Training Center (FAA) en el estado de La Florida, Estados Unidos, este Licenciado en Administración, mención Publicidad y Mercadeo, asegura que el oficio le ha presentado nuevas bondades para innovar sus servicios como videógrafo profesional y ofrecer a sus clientes tomas aéreas de producciones que ofrecen una visual completamente distinta a la convencional que puede apreciarse en los videos.

“Con el vuelo de drones he descubierto otra perspectiva de ver una toma videográfica, porque esa visual no es natural para el ser humano. Hace unos años, realizar tomas como éstas eran muy costosas y se usaban únicamente para producciones de altísimo presupuesto, ahora es una gran herramienta que está a la mano de todos. Para mí poder obtener tomas aéreas de Canaima ha sido una de las cosas más impresionantes que he podido hacer en mi vida”, comenta.

Desde el año 2013, Rodríguez se ha dedicado al volar drones, no solo por la inquietud de obtener imágenes aéreas que no se pueden hacer desde la tierra, sino por encontrar nuevas alternativas para complementar videos tanto sociales, como públicos y corporativos. “Gracias a todas las ventajas que puedo encontrar a través del vuelo de drones, ésta se ha convertido en una nueva herramienta de trabajo para mí, el drone es un lente más de mi cámara de video y me ha dejado grandes satisfacciones profesionales y personales”.

Conciente de la responsabilidad que implica volar un drone, de la importancia del cumplimiento de las normas y leyes que han desarrollado para esta actividad, Edwin Rodríguez es un vocero internacional que puede dar fe de las maravillas que puedan observarse con el tipo de vuelo outdoor (áreas abiertas) y por eso se encuentra en pleno desarrollo de su canal de YouTube para orientar a jóvenes que quieran desempeñarse en el área, contar anécdotas y experiencias, así como documentar cómo ha sido su crecimiento como videógrafo y piloto de este vehículo aéreo no tripulado.