“Ya sabemos cuál es la vía para lograr los grandes resultados que queremos”

Presidente de la FVA ofreció el balance de la participación criolla en el Mundial de Londres

Wilfredys León augura que las medallas acompañarán al atletismo en Tokio 2020

Las autoridades de la disciplina hicieron un llamado a concretar la recuperación de las pistas del país

Federación Venezolana de Atletismo – Las medallas de oro y bronce ganadas por Yulimar Rojas y Robeilys Peinado, respectivamente, en el Mundial de Atletismo de Londres 2017 son solo el comienzo de una era de grandes éxitos para el deporte en Venezuela. Así lo aseguró el presidente de la Federación Venezolana de Atletismo, Wilfredys León, en una rueda de prensa que sirvió para ofrecer un balance de la participación criolla en ese evento.

“Este es el resultado de muchos años de trabajo”, comentó León. “Ya sabemos que tenemos el material y sabemos cuál es la vía para llegar a los grandes resultados que queremos. En mi cabeza lo que se oye es Tokio 2020, Tokio 2020. Ya nosotros hemos comenzado a hacer todas las planificaciones para que se dé esa medalla que proyectamos para los próximos Juegos Olímpicos”.

León aprovechó el encuentro con los medios para hacer un llamado al Presidente Nicolás Maduro a concretar los planes de recuperación de las principales pistas del país: “El Presidente ya ha aprobado los recursos en dos oportunidades y el atletismo sigue necesitando sus pistas, nuestros atletas se están lesionando. Si el Ministerio (de Juventud y Deporte) quiere medallas, tiene que ayudarnos, porque el atletismo está dando las medallas”.

El presidente de la FVA exhibió la Placa del Mérito que el Consejo de la Asociación Internacional de Federaciones e Atletismo, IAAF, le otorgó por su contribución al desarrollo del deporte en su país y en Sudamérica.

Además, León urgió a hacer las revisiones que sean necesarias para obtener los resultados deseados: “Hay que evaluar qué pasó con los atletas que clasificaron y no lograron el objetivo básico de mejorar sus marcas en su competencia fundamental. Pero también hay cosas que no pueden seguir pasando, como los cuatro atletas que no pudieron viajar a buscar la clasificación por problemas de planificación de Mindeporte (Alberth Bravo, Nercely Soto, Génesis Romero y Georni Jaramillo”.

En la rueda de prensa también se encontraban presentes los padres de la medallista de oro Yulimar Rojas, Yuleisy Rodríguez y Pedro Zapata, quienes compartieron con los presentes su experiencia de presenciar la victoria de la triplista a través de la televisión.

“Siempre vemos las competencias en familia, pero a mí me atacan los nervios”, confesó la madre de la campeona. “El salto de 14,91 (que le dio la victoria) no lo pude ver. Me fui a caminar y me preguntaba ‘¿será que ganó la colombiana (Caterine Ibargüen)?’, porque no oía a la familia celebrando. Hasta que vi venir a todos con la bandera y nos abrazamos llorando”.

“Yulimar se supera cada día, y eso se debe a la responsabilidad que le inculcamos primero en casa, después sus entrenadores y también al apoyo que le ha dado la federación”, agregó Zapata.