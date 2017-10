En Pinto Salinas de Mérida analistas ven como un fenómeno electoral a Gladys Flores

Notivargas.- En el municipio Antonio Pinto Salinas del estado Mérida tanto el PSUV como partidos de oposición le están solicitando a Gladys Flores, empresaria y doctora en derecho, para que sea su abanderada en las venideras elecciones municipales, así lo expresó el licenciado y productor agropecuario Delfín Molina quién ha sido testigo de cómo los partidos le están pidiendo a la Dra Flores que sea su candidata.

Esto viene producto de una extraordinaria labor social que adelanta la Gladys Flores en el municipio, por lo que los partidos la ven como una verdadera opción electoral, Molina sostiene que hasta la fecha la Dra Flores no ha decidido si participar o no aunque la posibilidad no está de todo descartada, aseguró.

Finalmente Molina sostiene que en las próximas horas Gladys Flores se dirigirá al municipio con una decisión determinante sobre su posición de participar o no en las venideras elecciones municipales y también con que organización lo haría, sostiene Molina que la determinación que tome Gladys Flores no será nada fácil, pero por el bien del municipio esperamos sea positiva para así contar con una verdadera opción para tener por fin alguien por quien votar, sentenció.